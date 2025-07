Ufficiale Kyle Walker è un nuovo giocatore del Burnley. C’è l’annuncio del club

Kyle Walker è un nuovo giocatore del Burnley. Lo ha ufficializzato lo stesso club inglese tramite il comunicato che pubblichiamo di seguito:

Il Burnley Football Club è lieto di annunciare la firma del nazionale inglese Kyle Walker.

Walker, 35 anni, ha messo su carta un contratto biennale a Turf Moor e si unisce al suo ex compagno di squadra degli Spurs e dell'Inghilterra, il mister Scott Parker, in vista della stagione 2025/26 della Premier League.

Con 410 presenze nella massima serie inglese, Walker - ampiamente considerato come uno dei migliori difensori nella storia della Premier League - ha goduto di una carriera ricca di trofei durante il suo periodo come giocatore del Manchester City, vincendo sei titoli di Premier League, due FA Cup e una Champions League, oltre ad essere nominato nella squadra dell'anno della Premier League in non meno di quattro occasioni.

Ha 96 presenze in Nazionale a suo nome ed è stato nominato nella squadra del torneo dei Campionati europei UEFA del 2024.

Ora, con una Coppa del Mondo all'orizzonte la prossima estate, Walker è determinato a dare il massimo con la maglia dei Clarets, sotto la guida di un manager che - ammette - ha svolto un ruolo fondamentale nel suo trasferimento a Turf Moor.