Okereke reintegrato nella rosa della Cremonese, Giacchetta: "Si è sempre allenato bene"
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David Okereke è stato reintegrato nella rosa della Cremonese ed è in panchina per la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Contro il Lecce ha giocato 28 minuti, riassaggiando il campo dopo oltre sei mesi. Su di lui si è così espresso il direttore sportivo dei grigiorossi, Simone Giacchetta. Ecco le sue parole a DAZN:
"Avevamo un posto in lista, con lui c'è un buonissimo rapporto. Si è sempre allenato bene: visto che avevamo un posto e che conoscevamo le qualità del giocatore, lo abbiamo inserito".
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