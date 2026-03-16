Okereke reintegrato nella rosa della Cremonese, Giacchetta: "Si è sempre allenato bene"

David Okereke è stato reintegrato nella rosa della Cremonese ed è in panchina per la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Contro il Lecce ha giocato 28 minuti, riassaggiando il campo dopo oltre sei mesi. Su di lui si è così espresso il direttore sportivo dei grigiorossi, Simone Giacchetta. Ecco le sue parole a DAZN:

"Avevamo un posto in lista, con lui c'è un buonissimo rapporto. Si è sempre allenato bene: visto che avevamo un posto e che conoscevamo le qualità del giocatore, lo abbiamo inserito".