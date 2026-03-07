Lecce-Cremonese, i convocati di Nicola: a sorpresa c'è Okereke, era fuori rosa dalla 3^ giornata

È stata diramata la lista dei grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Lecce-Cremonese, sfida valida per la 28ª giornata di Serie A in programma domenica 8 marzo alle ore 12.30 allo stadio “Via del mare”. Assenti Moumbagna e Baschirotto, oltre a Terracciano. A sorpresa, è presente in lista David Okereke. L'attaccante nigeriano classe '97, quindi, viene reintegrato in rosa per le ultime gare di campionato della squadra grigiorossa. Era fuori squadra dalla terza di campionato di questa stagione.

Lecce-Cremonese, i convocati di Nicola:

Portieri: Audero, Silvestri, Nava.

Difensori: Luperto, Bianchetti, Ceccherini, Faye, Folino.

Centrocampisti: Thorsby, Pezzella, Barbieri, Zerbin, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi, Bondo.

Attaccanti: Djuric, Vardy, Okereke, Bonazzoli, Sanabria.

Cremonese, le ultime di formazione

Nel 3-5-2, davanti al portiere Audero, spazio a Bianchetti, Folino e Luperto. A centrocampo ballottaggio tra Barbieri e Zerbin sulla fascia (il primo è in vantaggio), sulla corsia opposta c'è invece Pezzella. In mezzo, sicuri del posto Thorsby e Maleh, mentre Vandeputte si gioca un posto con Payero e Bondo. In avanti, è Bonazzoli il favorito rispetto a Djuric per scendere in campo dal primo minuto al fianco di Vardy.