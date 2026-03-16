Okereke-gol, la Cremo la riapre contro la Fiorentina. Il nigeriano non segnava in A da 3 anni
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La Cremonese prova a riaprire la partita con Okereke al 57' e ora il risultato è di 1-3 per la Fiorentina. Entrato al 46' al posto di Thorsby, il nigeriano si fa trovare pronto su assist di Ceccherini al termine di una bella azione manovrata della Cremonese. Reintegrato in rosa da poco, Okereke non segnava in Serie A da tre anni, con l'ultima firma nel maggio 2023 a San Siro contro il Milan.
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