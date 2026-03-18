TMW Cremonese, la rinascita di Okereke tra prestiti e offerte respinte. Rinnovo non escluso

Chissà se Marco Giampaolo, appena insediatosi sulla panchina della Cremonese, utilizzerà David Okereke come fatto da Davide Nicola nelle ultime due partite. Il centravanti nigeriano, rimasto ai margini del progetto grigiorosso per circa sei mesi, è stato reinserito in lista per la sfida dell'8 marzo contro il Lecce e poi riproposto nel secondo tempo della sfida di lunedì sera contro la Fiorentina. L'unica nota lieta dell'ultima gara col manager di Luserna San Giovanni in panchina. "Avevamo un posto in lista, con lui c'è un buonissimo rapporto. Si è sempre allenato bene: visto che avevamo un posto e che conoscevamo le qualità del giocatore, lo abbiamo inserito", aveva spiegato due sere fa il DS Giacchetta in merito alla decisione di reintegrare Okereke per una corsa salvezza che adesso è più dura che mai. Che da oggi è ufficialmente affidata a un nuovo allenatore.

Tornando a Okereke, il calciatore classe '97 è tornato a segnare con la maglia grigiorossa quasi tre anni dopo l'ultima volta. Dal 3 maggio 2023 al 16 marzo 2026. Le ultime stagioni sono state caratterizzate infatti da un paio di prestiti che però non hanno fatto da preludio alla cessione. Il primo al Torino, dal 1° febbraio 2024 fino a fine stagione. Il secondo per tutta la stagione successiva al Gaziantep. L'esperienza turca s'è rivelata positiva, nove reti e tre assist vincenti in 29 presenze sono serviti per ricevere diverse proposte nell'estate successiva: dallo stesso Gaziantep al Sumsunspor, passando per Kasimpasa e Fatih Karagumruk. Nessun club però ha messo sul piatto la cifra richiesta dalla Cremonese ed ecco perché, nonostante il giocatore fosse a scadenza, dopo le prime due giornate dell'attuale campionato è arrivata la decisione di non inserirlo nella lista definitiva.

A gennaio la musica non è cambiata, qualche altra proposta dalla Turchia e anche una dalla MLS, più precisamente dal Cincinnati. La Cremonese non ha lasciato partire il giocatore e poi qualche settimana più tardi la decisione di reintegrarlo. Si arriva quindi a questi giorni, con Okereke che due sere fa è stato l'unica nota lieta dell'ultima Cremonese di Davide Nicola. Una riabilitazione che adesso potrà tornare utile anche a Giampaolo per le prossime nove gare. E poi per la prossima stagione chissà anche perché - nonostante tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi - non è escluso un rinnovo col club grigiorosso.