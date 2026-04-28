Openda, Zhegrova, Adzic e gli altri: la Juventus studia le cessioni in vista dell'estate

Il quotidiano Tuttosport nella giornata di oggi fa il punto sui giocatori che salvo sorprese lasceranno la Juventus al termine di questa stagione, a prescindere da come andrà a finire la corsa Champions degli uomini di Spalletti. Col tecnico di Certaldo che avrà un ruolo fondamentale nelle scelte di mercato, tanto in entrata quanto soprattutto in uscita con l'idea di affinare la rosa seguendo le sue indicazioni.

Fra i partenti c'è Adzic che nonostante il gradimento di Spalletti uscirà, in prestito o tramite cessione. Il caso spinoso è legato a Lois Openda: l'acquisto fallimentare della scorsa estate negli ultimi due mesi ha visto il campo solo 7 minuti, il suo profilo piace in Inghilterra e in Francia, verosimilmente in prestito visto il peso del suo cartellino a bilancio.

In bilico c'è pure Edon Zhegrova, che a Spalletti piace ma che proprio non riesce ad incidere. Quindi Filip Kostic, in scadenza e mai realmente vicino al rinnovo. Da valutare poi i profili di Federico Gatti e Fabio Miretti, due che si stanno guardando intorno e che potrebbero portare soldi buoni in cassa vista anche la necessità della Juventus di reperire 30 milioni di euro entro fine giugno per far quadrare i conti di bilancio.