Ordine su MilanNews: "Si può capire Giroud... Ma su 2 priorità niente calcoli al ribasso"

Nel suo editoriale per 'MilanNews.it', il giornalista di fede rossonera Franco Ordine ha indicato le sue priorità per il calciomercato del Milan. Ecco un estratto.

"Si può capire Giroud come vice Ibra perché spendere 60 milioni per Vlahovic è da fuori di testa ma sul dopo Calhanoglu e sul potenziamento del ruolo di attaccante di destra (con Saelemaekers come alternativa) non si possono fare calcoli al ribasso. Così come per il rinnovo di Kessiè che a casa Milan tutti danno per scontato e per il potenziamento di quel settore visto che a gennaio 2022 Kessiè e Bennacer partiranno per la coppa d’Africa.

Su Tonali c’è una insoddisfazione di fondo riferita al suo inserimento nel Milan molto più lento e tormentato del previsto e al riscatto oneroso da versare nelle casse del Brescia. I giovani-recita un vecchio adagio calcistico- vanno aspettati! Perciò a questo punto o Cellino concorda una diversa modalità trasformando il riscatto completo in pagamento a rate (tipo Morata con l’Atletico Madrid) oppure c’è il rischio concreto che Tonali rientri davvero al Brescia per fine prestito".