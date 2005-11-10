Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Orsato: “Mariani sarà il nostro faro. VAR a chiamata? Esperimento positivo, non decido io”

Orsato: “Mariani sarà il nostro faro. VAR a chiamata? Esperimento positivo, non decido io” TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 11:14Serie A
Il nuovo designatore di Serie A e B: “Lavoreremo perché ci sia meno tecnologia. Puniremo i falli, non i contatti di gioco”

Daniele Orsato, nuovo designatore della CAN A e B, è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. L’ex fischietto di Schio ha parlato anzitutto del Mondiale dal punto di vista arbitrale: “Sono molto contento, conosco tutti gli arbitri, a partire da Vincic: siamo diventati internazionali insieme e sono molto contento della sua prestazione, come di quella di tutti gli altri”.

Il bilancio delle nuove regole introdotte?
“Sembravano complicate e invece non ho visto difficoltà nell’applicazione. In questi giorni il nostro direttore tecnico Domenico Messina, una figura che siamo molto contenti di avere, sarà alla UEFA per discutere l’introduzione di tutte queste novità. Mi pare prematuro entrare nel particolare, nelle spiegazioni: lo faremo più precisamente durante il raduno di Cascia”.

Come vive i giorni a cavallo tra Mondiale e Serie A?
“Sono giorni intensi, stiamo cercando di studiare ogni singolo profilo di ogni arbitro. Abbiamo avuto la soddisfazione delle tre belle prestazioni di Maurizio Mariani al Mondiale: sarà il nostro faro. Stiamo cercando di preparare delle linee guida chiare per questi ragazzi: sarà mio compito lavorare tantissimo, anzitutto sotto il profilo atletico. Il mio maestro mi insegnava sempre che l’arbitro deve correre e fischiare”.

In Serie C ha sperimentato il VAR a chiamata. Arriverà anche in Serie A?
“È stata un’esperienza fantastica, con il supporto della FIFA e un maestro come Pierluigi Collina. Il presidente Marani ha messo a disposizione, tramite tutte le telecamere, la possibilità di lavorare in maniera intensa. È stato un esperimento positivo, ora non è di mia competenza decidere di portarlo in Serie A e Serie B: non posso rispondere”.

Il precedente Balogun?
“Non mi sono interessato. Ho guardato più le prestazioni tecniche degli arbitri in campo. Non entro in queste valutazioni”.

Ai Mondiali si sono viste lunghe attese per il VAR e arbitri un po’ troppo permissivi…
“Il punto è che più l’arbitro è preciso, più è credibile. Il livello del VAR sarà alto, cercheremo di tenere una soglia alta. Ci sarà massima trasparenza: vi posso assicurare che lavoreremo duro, studieremo tanto e ci applicheremo al massimo per far lavorare meno possibile la tecnologia”.

Come gestirete i falli?
“Lavoreremo per ridurre i falli, non i contatti di gioco. L’arbitro, per quanto si impegni, se deve fischiare 30-40 volte deve farlo. Non fischiare alza il nervosismo e poi si dice che ha perso il controllo della partita. Ci sarà impegno nel punire i falli e non i contatti di gioco minimi. Cercheremo di alzare il nostro livello, di arrivare al livello di competizioni come la Champions League e altri campionati. Fare proclami non ha senso”.

Sui rigorini?
“Seguiremo le regole. Certo, sbaglieremo. Ma lavoreremo sui nostri errori per fare il meglio possibile, in totale buona fede”.

Ci sarà più attenzione alle simulazioni?
“Ci sarà attenzione su tutto. Cercheremo di migliorare tutto. I calciatori sanno che ci sono tantissime telecamere, ho visto che è un aspetto che è in calo e lavoreremo su tutti gli aspetti”.

Ha visto un metro arbitrale diverso tra Mondiali e calcio italiano?
"Non mi pare di aver visto arbitraggi diversi dal nostro mondo. Cercheremo di imparare dai migliori".

Del tempo effettivo cosa pensa?
"Che non sta a noi decidere certe cose. Noi applicheremo ciò che ci verrà detto di applicare, con attenzione e scrupolosità".

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Daniele Orsato è il successore di Rocchi: si occuperà degli arbitri di Serie A e... Daniele Orsato è il successore di Rocchi: si occuperà degli arbitri di Serie A e Serie B
Daniele Orsato nuovo designatore della CAN di A e B: gli auguri di Paolo Bedin Daniele Orsato nuovo designatore della CAN di A e B: gli auguri di Paolo Bedin
È ufficiale: Orsato nuovo responsabile degli arbitri di Serie A e B. Tutte le novità... È ufficiale: Orsato nuovo responsabile degli arbitri di Serie A e B. Tutte le novità
Altre notizie Serie A
Il Parma femminile si rinforza in difesa: la polacca Szymaszek firma fino al 2028... UfficialeIl Parma femminile si rinforza in difesa: la polacca Szymaszek firma fino al 2028
Guardiola due volte in carriera contro l'Italia, in entrambe l'avversario era un... TMWGuardiola due volte in carriera contro l'Italia, in entrambe l'avversario era un Maldini
Guardiola-Italia non può essere questione di soldi: al City era tra i i più pagati... TMWGuardiola-Italia non può essere questione di soldi: al City era tra i i più pagati al mondo
Venezia, Busio: "Possiamo sicuramente salvarci". Poi annuncia: "Sarò il nuovo capitano"... Venezia, Busio: "Possiamo sicuramente salvarci". Poi annuncia: "Sarò il nuovo capitano"
Inzaghi bussa in casa Inter per Bastoni: perché quest'estate può essere diversa TMWInzaghi bussa in casa Inter per Bastoni: perché quest'estate può essere diversa
Cambiaghi, pace fatta con Rowe dopo il rosso in amichevole: "Tutto a posto, si è... Cambiaghi, pace fatta con Rowe dopo il rosso in amichevole: "Tutto a posto, si è scusato"
Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi... TMWOggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Torino, Oristanio: "Abate ha tantissime idee. I tifosi mi fanno capire la grandezza... Torino, Oristanio: "Abate ha tantissime idee. I tifosi mi fanno capire la grandezza di questo club"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Vlahovic, citofona alla Juve. Ma l’ultima idea è Richarlison. Lo scudetto è lontano. Inter, cinquanta milioni per Romero. Milan bloccato senza i soldi di Leao. Via Loftus e Fofana. Napoli, colpo in difesa. Roma non molla Summerville
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, c'è un'altra pretendente per Bastoni: Inzaghi lo mette nel mirino per l'Al Hilal
Immagine top news n.1 Guardiola ct dell'Italia è più di un sogno: il tentativo di Maldini e Leonardo è in atto
Immagine top news n.2 Il ct, Modric, Chalobah: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.3 Malagò: “15 giorni per convincere Maldini e Leonardo. Mancini o Pirlo? Ci sono altri nomi...”
Immagine top news n.4 L'ultimo tango di Messi: la partita più difficile non cancella niente. È stato ancora una volta il migliore
Immagine top news n.5 Il calcio ha un unico vero padrone. 18 anni da impazzire per la Spagna: 2 Mondiali e 3 Europei vinti
Immagine top news n.6 Perché la Coppa del Mondo alzata dalla Spagna è anche un po' italiana: la storia di chi la produce
Immagine top news n.7 Spagna campione del mondo, la festa dei tifosi a Times Square e il coro "Where's Messi?"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.2 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
Immagine news podcast n.3 Celik alla Juve, ecco com'è andata: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Italiane in ritardo sul mercato? Per ora no. Juve e Inter: tempo di prendere esempio da altri club
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "La permanenza di Modric e Rabiot segnale pesante"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, Braglia: "Allegri deve dare identità forte. Deve rilanciarsi"
Immagine news Serie A n.3 Chi può rilanciarsi tra Amorim, Sarri, Allegri? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Guardiola-Italia non può essere questione di soldi: al City era tra i i più pagati al mondo
Immagine news Serie A n.2 Venezia, Busio: "Possiamo sicuramente salvarci". Poi annuncia: "Sarò il nuovo capitano"
Immagine news Serie A n.3 Inzaghi bussa in casa Inter per Bastoni: perché quest'estate può essere diversa
Immagine news Serie A n.4 Cambiaghi, pace fatta con Rowe dopo il rosso in amichevole: "Tutto a posto, si è scusato"
Immagine news Serie A n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie A n.6 Torino, Oristanio: "Abate ha tantissime idee. I tifosi mi fanno capire la grandezza di questo club"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Pescara non farà sconti, ma la Sampdoria vuole a tutti i costi Di Nardo per l'attacco
Immagine news Serie B n.2 Durosinmi approda al Racing Genk: la cessione più remunerativa della storia recente del Pisa
Immagine news Serie B n.3 La Toscana la regione più rappresentata, in 10 senza club partecipanti: la cartina della Serie B
Immagine news Serie B n.4 SudTirol, Possanzini: "Squadra educata a certi carichi, ragazzi applicati: ritiro a ora positivo"
Immagine news Serie B n.5 Corrent e la proposta del Catanzaro: "Non ho voluto lasciare Parma per dare continuità al percorso"
Immagine news Serie B n.6 Vicenza, Zamuner sereno su Leverbe: "Ha preso pausa di riflessione". Ma c'è l'infortunio di Tsadjout
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Non la B, ma comunque il professionismo nel futuro di Salustri: vicino all'Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.2 Ieri aveva raggiunto il ritiro, oggi ha firmato: Santarpia è un nuovo calciatore della Scafatese
Immagine news Serie C n.3 L'Ostiamare pesca ancora dalla Serie A. In prestito dal Genoa arriva Carbone
Immagine news Serie C n.4 L'AlbinoLeffe si rinforza in attacco. Desogus vestirà la maglia bluceleste
Immagine news Serie C n.5 Per Di Cintio dell'Union Brescia può essere arrivato il momento del calcio pro: piace a Forlì e Pianese
Immagine news Serie C n.6 Il Monopoli si assicura Colombara. Ha sottoscritto un accordo biennale con i biancoverdi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, si sogna un colpo a centrocampo: ipotesi Valentina Cernoia
Immagine news Calcio femminile n.2 La Lazio Women parte per il ritiro di Celano: l'elenco delle convocate dal tecnico Grassadonia
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo Femminile, Lana Clelland rinnova il contratto: continua la storia in neroverde
Immagine news Calcio femminile n.4 Como 1907 Femminile, in difesa arriva De Rita. Lo scorso anno era al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 Dopo il Galatasaray, esperienza in Italia per Mukasa: approda alla Lazio Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Colpo d'esperienza per la Lazio Women: dal London City Lionesses arriva Roddar
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola ct della Nazionale? A volte i miracoli avvengono, anche se…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 20 luglio 2022, la Roma prende Dybala. Firma per tre anni: "Privilegio lavora con Mourinho"
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Venezia Ale Gomes
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia