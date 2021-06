Pace fatta (o quasi) tra Zhang e il sindaco Sala. L'Inter dal sindaco per il San Siro bis

Pace fatta, o quasi. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza l'incontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e Steven Zhang per quanto riguarda la questione stadio. "Come è lontano marzo con i suoi tormenti. Se da un lato Antonio Conte scattava all'ultima curva - si legge sulla rosea -, nello stesso tempo volavano stracci tra Palazzo Marino e Viale della Liberazione per il nuovo stadio". Ora la situazione è cambiata, l'Inter vuole discutere seriamente sul tema. Il disgelo è avvenuto, il dialogo è appena cominciato.