Palacio risponde al vantaggio di Vlahovic. Bologna e Fiorentina sono sull'1-1 all'intervallo

Bellissimo primo tempo fra Bologna e Fiorentina, col risultato di 1-1 che lascia aperta ogni tipo di possibilità in vista della ripresa.

Parte forte il Bologna, con la prima occasione che capita sui piedi di Soriano. La Fiorentina lavora bene ma fatica a trovare sbocchi negli ultimi 20 metri. E così l'episodio che fa svoltare il match arriva con un tiro da lontano di Pulgar che si stampa sul braccio largo di Soumaoro dentro l'area. Sul dischetto si presenta Dusan Vlahovic che con freddezza segna lo 0-1 al 22'.

Il Bologna però è vivo e subito dopo la mezzora trova il pari: invenzione di Vignato che taglia a fette la difesa gigliata con un filtrante magico e mette Rodrigo Palacio a tu per tu con Dragowski. Per l'argentino è uno scherzo fare 1-1. Lo stesso Vignato è protagonista anche 3 minuti dopo con un altro assist, probabilmente ancora più bello del primo, ma Barrow è decisamente meno freddo di Palacio e sbatte su Dragowski. Al 41' la Fiorentina rischia di perdere Ribery per infortunio, da lì al 45' succede poco altro con le squadre che rientrano negli spogliatoi sull'1-1.