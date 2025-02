Palladino: "Un bene che mi mettano in discussione, significa che devo fare ancora di più"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di campionato col Verona (26° turno di Serie A), ha commentato anche le indiscrezioni che lo vorrebbero in discussione dopo la sconfitta casalinga col Como. Questa la sua risposta in merito alle critiche per alcune scelte sbagliate: "È un bene che succeda. Se i risultati non arrivano è giusto criticare l'allenatore, significa che devo fare di più. Mi prendo le mie responsabilità, ben vengano le critiche verso di me se lasciano tranquilli i ragazzi".

Perché ha scelto Fagioli trequartista col Como?

"Un calciatore di grande qualità tecnica, io lo vedo nei due di centrocampo. Ma può fare anche il trequarti, in quel momento avevamo delle assenze e ho preferito metterlo in quella posizione con Beltran più a sinistra. Ci siamo dovuti adattare, è stata una cosa forzata, ma per me all'occorrenza può fare anche quel ruolo".

Le posizioni non naturali di alcuni giocatori col Como?

"Ci sono calciatori che in alcune posizioni possono rendere al meglio e magari alcuni hanno bisogno di adattamento, tanti sono arrivati da poco e hanno bisogno di tempo. Noi dobbiamo continuare a lavorare, avere giocatori duttili per me è importante. Fagioli ha giocato più avanti e per me nel primo tempo dovevamo trovarlo meglio. Zaniolo davanti ci ha già giocato, ma possono starci anche altri come Beltran o Gudmundsson. Ora rientrerà Moise e toccherà a lui, ma è importante inserire e dare tempo ai nuovi".

Come commenta le dichiarazioni di Pradè?

"Smentisco categoricamente che ci siano tensioni fra me ed il direttore Pradè, che magari parlerà quando avrà l'occasione. C'è un grande rapporto di stima, unione e dialogo. Credo debba essere così, c'è dialogo e sintonia, un grande rapporto. Queste voci che escono a me danno fastidio, perché sono voci false ed infondate ed escono per l'ennesima volta. Ne prendo atto, io posso dire solo questo. Con la società c'è massimo dialogo. Poi è normale che la sconfitta contro il Como non abbia fatto piacere a nessuno, né a me, né alla società, né ai ragazzi, per questo vogliamo vincere la prossima partita".

