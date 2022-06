Paredes-Roma, aria di ritorno? L'argentino piace a Mourinho fin dai tempi del Tottenham

vedi letture

Parlando delle possibili entrate a centrocampo della Roma, il Corriere dello Sport sottolinea come uno dei sogni per il club giallorosso resti Leandro Paredes. L’argentino potrebbe finire sul mercato a Parigi non è il solo argentino con la valigia e accetterebbe di buon grado tornare alla Roma, dove arrivò giovanissimo nel 2014. Il regista argentino infatti ha aperto ad un suo possibile ritorno in giallorosso, ha il contratto in scadenza con il club francese nel 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare.

Andata e ritorno.

Paredes ha giocato con la maglia giallorossa nella stagione 2014/2015 e 2016/2017 (con in mezzo una stagione in prestito all’Empoli), collezionando 54 presenze e 4 gol. Per esigenze di bilancio - ricorda il Corriere dello Sport - fu ceduto allo Zenit di San Pietroburgo, poi il gran salto al Paris Saint-Germain. Il calciatore piace a Mourinho che già ai tempi del Tottenham aveva provato a farlo acquistare. Le difficoltà per un suo trasferimento alla Roma sono legate però all’ingaggio, ai sette milioni che guadagna al PSG, gli stessi soldi che vuole Dybala.

Nome a sorpresa.

Non solo Paredes. Tiago Pinto - si legge - ha fatto un sondaggio anche per Makengo dell’Udinese, che piace anche al Napoli. Francese, 23 anni, disputò una grande partita contro la Roma a marzo.