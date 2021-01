Pareggio risultato buono contro la Juve? Pioli: "Un approccio così porterebbe alla sconfitta"

Il Milan arriva al big match di domani contro la Juventus con 10 punti di vantaggio in classifica. Per questo, negli ultimi giorni si è parlato di un pareggio come possibile risultato utile per i rossoneri. Ma il tecnico Stefano Pioli non vuol neanche sentirne parlare: "Se approcci la partita pensando che il pareggio sia un buon risultato è la strada per arrivare alla sconfitta. Noi dobbiamo cercare di fare la partita con serietà, giocheremo al meglio, per cercare di vincere. Poi vedremo cosa riusciremo a fare".

