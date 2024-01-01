TMW
Parma, al settore giovanile resta Notari: accordo trovato. Angeloni verso la permanenza a Firenze
TUTTO mercato WEB
Mattia Notari resterà ancora responsabile del settore giovanile del Parma: secondo quanto raccolto da TMW, il club emiliano e l’ex difensore hanno trovato l’accordo per la permanenza in gialloblù.
Stesso discorso, in casa Fiorentina, per quanto riguarda Valentino Angeloni: il dirigente romano, che peraltro ha ancora un altro anno di contratto con ill club viola, va verso la permanenza da direttore del settore giovanile fiorentino.
Altre notizie Serie A
TMWParma, al settore giovanile resta Notari: accordo trovato. Angeloni verso la permanenza a Firenze
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Il Foggia si gioca la salvezza, Barilari: "Potrei vivere una delle serate più brutte della mia vita"
Pronostici
Calcio femminile