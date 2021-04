Parma, D'Aversa: "Annullato gol del vantaggio nel momento migliore"

"Nel primo tempo non siamo riusciti a costruire occasioni importanti, siamo arrivati con frequenza nella metà campo avversaria sbagliando tante volte l'ultimo passaggio. Merito anche del Benevento che ha chiuso ogni spazio, portandosi in vantaggio su una palla inattiva. Nella ripresa, proprio per sopperire alle difficoltà su punizioni e corner, abbiamo cambiato le marcature e gli atteggiamenti ma è arrivato anche il gol del 2-1 che, comunque, poteva tagliare le gambe a chiunque. Invece il Parma ha reagito, ha mostrato volontà e determinazione per raggiungere il pari e ci siamo riusciti credo meritatamente. Il gol annullato? Non mi va di commentare l'operato arbitrale, ormai ha preso la sua decisione e parlarne non cambierebbe nulla. So che in quel momento stavamo mettendo in difficoltà i giallorossi e, con più spazi a disposizione, avremmo potuto sfruttare le ripartenze. C'è una cosa che mi rende ottimista: l'approccio dei subentrati. A volte chi è entrato in corso d'opera non è riuscito ad incidere, oggi c'è maggiore partecipazione e tutti sanno che possono essere fondamentali per alimentare le speranze di salvezza. Tutto passa, però, dal migliore alcune cose che continuano a farci buttare punti. Facciamo tanto per segnare, ma poi prendiamo gol evitabili. Ripartiamo dalla prossima gara, resta comunque una prestazione di carattere e personalità specialmente nella ripresa". Così il tecnico del Parma Roberto D'Aversa in conferenza stampa.