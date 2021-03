Parma, D'Aversa: "Sepe ha commesso un errore come li commettiamo tutti, l'ho visto bene"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha presentato così il match di domani contro la Roma: "Sepe bersagliato dalle critiche? L'ho visto bene. Ha commesso un errore come li commettiamo tutti. L'aspetto mentale deve essere di serenità e tranquillità, ma se pensiamo che non abbiamo portato a casa la vittoria solo per l'errore di Gigi commettiamo tutti un errore. Dobbiamo essere tutti attenti e limitare gli errori individuali, ma non deve discorso del singolo ma di squadra. La squadra ha fatto una grande partita, contro una squadra forte sulla carta. Dobbiamo crederci, perché mancano 12 partite: sarà un impegno difficile, contro una squadra forte come la Roma. Ma non vedo perché non provare a recuperare".

Qui la conferenza stampa integrale.