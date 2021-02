Parma, D'Aversa: "Zirkzee sta bene, ma viene dalla Bundesliga: qualche difficoltà ci sta"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa analizza così le possibilità di scendere in campo di Zirkzee, uno dei nuovi acquisti invernali: "Si è allenato con la squadra, sta bene ma anche lui può avere delle difficoltà perché viene catapultato in un mondo come la Bundesliga. Mi interessa la predisposizione nel calarsi nella situazione, questa settimana mi è servita per far capire a tutti il percorso che dobbiamo andare a compiere con l'obiettivo salvezza".

Su Brunetta: "E' un ragazzo che si sta impegnando sempre, quando è stato chiamato in causa ha fatto un'ottima partita. Poi se la sua volontà è di andare a giocare di più questo va chiesto al ragazzo. Per quanto mi riguarda sono contento di come si sta allenando".