Parma, Frigan operato a Bologna: "Non vedo l'ora di tornare, motivato al 100%"

Comunicato ufficiale del Parma sulle condizioni di Matija Frigan: "Il croato è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico in seguito alla lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito a Bologna, anche alla presenza dello staff medico di Parma Calcio, ed è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nella giornata di domani il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.

"Mi dispiace davvero tanto per questo ulteriore piccolo intoppo, è un momento che fa male, ma lo devo accettare come parte del percorso - commenta Matija Frigan - Dentro di me però c’è ancora più voglia di prima: non vedo l’ora di recuperare completamente, tornare in campo e dare tutto per questa squadra. Sono carico, motivato e pronto a lavorare ogni giorno per rientrare al 100% e dare il mio contributo assieme ai miei compagni".

La sua stagione

Arrivato dal Westerlo a metà agosto 2025 per circa 10 milioni di euro con contratto fino al 2030, ha vissuto una stagione 2025/26 molto complicata a Parma, in Serie A. Dopo una sola presenza con la maglia crociata (pochi minuti in Coppa Italia), ha riportato un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, con rientro previsto solo a metà 2026. Un’annata da dimenticare per il giovane bomber, che dovrà recuperare forma e fiducia per rilanciarsi nella seconda parte del campionato.