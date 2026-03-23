Parma, per Frigan sfortuna senza fine: distorsione al ginocchio sinistro e lesione al menisco

Altre cattive notizie in casa Parma, che a questo punto abbandona ogni speranza di riavere Matija Frigan entro la fine dell'anno. Il giocatore ha infatti rimediato un nuovo infortunio mentre era stava lavorando al recupero della rottura del crociato dello scorso agosto: "Matija Frigan ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, durante una seduta di allenamento al Mutti Training Centre di Collecchio. Il calciatore è stato sottoposto ad esami strumentali e ad una visita ortopedica che hanno evidenziato una lesione al menisco mediale e, pertanto, è stata posta indicazione chirurgica e l’intervento verrà programmato nei prossimi giorni".

Il colpo di mercato della scorsa estate ducale, ha rimediato un gravissimo infortunio al ginocchio sinistro in uno dei primissimi allenamenti con la sua nuova squadra. Ovviamente la sua stagione è sostanzialmente finita ancor prima di cominciare e questo nuovo infortunio ha ufficialmente escluso ogni possibilità di poterlo rivedere in campo prima del 2026/27.

Sembra infatti che al tempo rimanente per il suo recupero dall'infortunio della scorsa estate andrà aggiunto un ulteriore mese.