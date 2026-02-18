TMW Chi si rivede a Parma: sei mesi dopo l'infortunio, torna a lavorare in campo Frigan

Le buone notizie non finiscono in casa Parma, e dopo la vittoria del fine settimana sul campo dell'Hellas Verona, nella giornata di oggi il tecnico dei ducali Carlos Cuesta ha potuto riabbracciare e rivedere in azione un attaccante che gli aveva portato in dote il calciomercato estivo, ma che un brutto infortunio rimediato quasi subito gli ha impedito di avere a disposizione. Almeno fino ad oggi.

Sì, perché la notizia principale relativa all'allenamento svolto nel pomeriggio dal Parma, che si è ritrovato al centro sportivo di Collecchio dopo i due giorni lasciati liberi alla squadra dal tecnico Cuesta, riguarda la presenza di Matija Frigan.

Ancora è presto per rivedere Frigan tornare a lavorare davvero in gruppo con il resto dei compagni di squadra del Parma: ha svolto solo una piccolissima parte del lavoro assieme agli altri (attivazione e riscaldamento) ma il fatto che sia in gran parte alle spalle il problematico infortunio dell'estate, la rottura del legamento crociato, può essere già una buona base di partenza.

Frigan è uno degli acquisti più onerosi del Parma di Krause, che ha versato 9 milioni di euro nelle casse dei belgi del Westerlo per assicurarsi l'attaccante croato classe 2003. Non sarà ancora a disposizione per il prossimo impegno di campionato, domenica al Tardini contro il Milan. Domani il Parma si ritroverà per un allenamento al mattino.