Parma-Milan, rossoneri avanti. Rebic sblocca la partita al Tardini dopo 8'

vedi letture

Milan in vantaggio a Parma dopo 8' grazie a un gran gol di Ante Rebic. Il croato riceve spalle alla porta da Ibrahimovic, ma è bravissimo a eludere la difesa, girarsi e trovare un destro che si infila all'incrocio alla sinistra di Sepe. Sesto gol in campionato per l'attaccante, che non trovava il gol dal 28 febbraio, quando segnò la rete decisiva contro la Roma.