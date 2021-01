Parma, per l'attacco proseguono i contatti con il promettente Joshua Zirkzee

vedi letture

In casa Parma, i nomi per l'attacco continuano ad essere molti e tutti molto diversi tra loro, sia come età che come caratteristiche: stando a quanto rivela Sky, i gialloblù continuano a trattare Joshua Zirkzee, che potrebbe diventare il terzo centravanti gialloblù: olandese, classe 2001, punta di proprietà del Bayern Monaco che piace però anche all'Everton.