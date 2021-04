Parma, Ribalta: "Sappiamo cosa fare per vincere la B. Faremo una squadra competitiva"

vedi letture

Javier Ribalta, nuovo Managing Director area sport del Parma, si è presentato ai tifosi ducali in conferenza stampa quest'oggi. Questa la risposta circa un modello da perseguire per il suo nuovo club: "Di modelli non ne ho solo uno, penso che ogni realtà è diversa e non ha senso imitare gli altri ma prendere il loro meglio. Conosco il mercato europeo e conosco bene l'Italia, ci sono stato nove anni. Conosco i campionati, non vorrei nominare nessun club ma in ogni paese c'è qualcosa da prendere. Per noi il modello da fare è quello nostro, prendendo le cose positive di altri club. Per la B servono giocatori forti, è un campionato particolare. Sappiamo cosa fare per vincerla, però è vero che con un club così e con questa tifoseria hai già tanto di guadagnato. Ho visto più partite di B che di A, capisco la preoccupazione e il tema verrà affrontato in caso di concretizzazione. Pensiamo alla retrocessione come un passo indietro per farne uno in avanti. Proveremo a fare una squadra molto competitiva che non condizioni gli anni successivi".

Rileggi la conferenza stampa integrale di presentazione per Ribalta e Kalma, nuovi dirigenti del Parma.