Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Conti subito dal 1', Ranieri a trazione offensiva

Alle ore 20,45 al Tardini scendono in campo Parma e Sampdoria per concludere i rispettivi gironi d'andata in Serie A. In casa ducale ecco l'esordio di Conti, scelto subito da D'Aversa come titolare nel suo 4-3-3, o 4-3-1-2 in cui tra i tre davanti dovrebbe essere spostato Kucka, sulla fascia destra o trequarti. A completare il peso di Cornelius e la rapidità di Gervinho. Ranieri opta per uno schieramento piuttosto offensivo, in quello che dovrebbe essere un 3-4-1-2, lo stesso con cui la sua squadra ha finito la partita con l'Udinese. Davanti Ramirez a far da raccordo con Quagliarella e Balde, c'è Candreva sulla destra a tutta fascia.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Kurtic, Hernani; Kucka; Cornelius, Gervinho.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley; Candreva, Silva, Thorsby, Augello; Ramirez; Keita, Quagliarella.

Allenatore: Claudio Ranieri.