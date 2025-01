Ufficiale Parma, secondo arrivo dell'inverno: preso Richard Marcone dalla Turris

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso noto il secondo acquisto invernale, quello dell'esperto portiere Richard Marcone, proveniente dalla Turris: "Parma Calcio annuncia che Richard Marcone è stato acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Turris Calcio. Il portiere ha conseguito una lunga esperienza nei campionati professionistici italiani: dopo aver cominciato nel Settore Giovanile del Siena, ha debuttato in Serie C con il Sudtirol nel 2012, proseguendo con Club di Serie A (Hellas Verona), Serie B (Trapani, Vicenza e Pro Vercelli) e Serie C (Ternana), fino alla Società Sportiva Turris Calcio, con cui ha disputato 20 presenze nella stagione in corso.

In questi 12 anni Richard ha evidenziato le sue doti, professionali e umane, che ne hanno contraddistinto il suo percorso nel mondo del calcio".

Le prime parole di Richard Marcone: “Sono consapevole del ruolo che dovrò ricoprire in questa nuova avventura, per me rimane una grossa opportunità e una grande soddisfazione poter indossare una maglia gloriosa come quella del Parma. Ed è un orgoglio in più, poter giocare nella squadra del mio grande idolo, Gigi Buffon. Ringrazio il Club e lo staff tecnico per aver creduto nelle mie qualità a 360 gradi, non solo calcistiche ma anche al di fuori del campo. Sono pronto a mettermi a disposizione per i miei compagni e per tutti i tifosi gialloblu. Forza Parma!”.