Parma, Sepe esulta dopo il 2-0 alla Roma: "Non servono parole, oggi bisognava essere uomini"

Dopo la brutta prestazione offerta contro la Fiorentina la scorsa settimana, il portiere del Parma Luigi Sepe si è riscattato con una buona prestazione e con un clean sheet oggi contro la Roma. Queste le sue parole sui social a fine gara: "A volte non servono tante parole. Il silenzio vale di più. Come in certi momenti bisogna essere uomini e non soltanto calciatori... Oggi bisognava essere uomini", le parole dell'estremo difensore.