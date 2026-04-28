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Parma, sirene dalla Premier per Troilo. Piace Obaretin
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Sirene dalla Premier League per Mariano Troilo. Il difensore del Parma con le sue prestazioni ha attirato l'attenzione di alcuni club in Inghilterra tra cui il Brentford. Al momento nessuna trattativa concreta all'orizzonte, ma Troilo è un nome che riscuote consensi. I ducali, nel caso di un'offerta irrinunciabile per il difensore argentino, potrebbero pensare a Obaretin, attualmente in prestito all'Empoli dal Napoli. Un'idea che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. La Premier su Troilo, il Parma studia Nosa Obaretin...
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