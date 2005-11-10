Torino, Lucas Perri sta arrivando: via libera del Leeds, i dettagli. Mascardi sarà il vice

Torino, si aspetta lo sbarco di Lucas Perri mentre Petrachi sta per chiudere il colpo Fitz-Jim dall'Ajax: tutti i dettagli e i retroscena della trattativa

Il Torino di Gianluca Petrachi muove passi concreti sul mercato, per impostare il futuro. Passerà in sordina il lavoro della dirigenza granata, ma negli ultimi giorni sono stati chiusi gli affari per Comment, Comuzzo e Oristanio, con Mascardi a rientrare a casa base. Ora l'obiettivo principale in entrata si chiama Kian Fitz-Jim, centrocampista di prospettiva dell'Ajax che, pur non essendo un titolare inamovibile nei Lancieri, ha attirato le attenzioni di diversi club europei.

Le ultime

Il Toro ha effettuato il sorpasso decisivo sul Porto, con contatti fitti lo scorso weekend, superando la concorrenza lusitana nella giornata di ieri: il direttore sportivo punta a chiudere l'operazione nel giro di pochi giorni per regalarlo alla rosa, il giocatore classe 2003 arriverebbe a titolo definitivo, secondo quanto riferito da TuttoSport. Restano da limare gli ultimi dettagli ma la trattativa è molto avanzata, per un'operazione da 4 milioni di euro in cambio di Fitz-Jim.

La certezza

Chi è certo di atterrare sul pianeta Torino è Lucas Perri. Il portiere brasiliano arriverà a breve, con un accordo trovato con il club granata da tempo e il rifiuto di altre destinazioni per la Serie A. Il Leeds ha liberato il giocatore di 28 anni in prestito con diritto di riscatto, tappando il buco lasciato tra i pali con James Trafford del Manchester City. Quanto al Toro, invece, il futuro nuovo arrivato sarà il titolare in porta mentre Mascardi il vice e Paleari - qualora rimanesse - la terza scelta.