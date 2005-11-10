Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, Lucas Perri sta arrivando: via libera del Leeds, i dettagli. Mascardi sarà il vice

Torino, Lucas Perri sta arrivando: via libera del Leeds, i dettagli. Mascardi sarà il vice TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:08Serie A
Torino, si aspetta lo sbarco di Lucas Perri mentre Petrachi sta per chiudere il colpo Fitz-Jim dall'Ajax: tutti i dettagli e i retroscena della trattativa

Il Torino di Gianluca Petrachi muove passi concreti sul mercato, per impostare il futuro. Passerà in sordina il lavoro della dirigenza granata, ma negli ultimi giorni sono stati chiusi gli affari per Comment, Comuzzo e Oristanio, con Mascardi a rientrare a casa base. Ora l'obiettivo principale in entrata si chiama Kian Fitz-Jim, centrocampista di prospettiva dell'Ajax che, pur non essendo un titolare inamovibile nei Lancieri, ha attirato le attenzioni di diversi club europei.

Le ultime

Il Toro ha effettuato il sorpasso decisivo sul Porto, con contatti fitti lo scorso weekend, superando la concorrenza lusitana nella giornata di ieri: il direttore sportivo punta a chiudere l'operazione nel giro di pochi giorni per regalarlo alla rosa, il giocatore classe 2003 arriverebbe a titolo definitivo, secondo quanto riferito da TuttoSport. Restano da limare gli ultimi dettagli ma la trattativa è molto avanzata, per un'operazione da 4 milioni di euro in cambio di Fitz-Jim.

La certezza

Chi è certo di atterrare sul pianeta Torino è Lucas Perri. Il portiere brasiliano arriverà a breve, con un accordo trovato con il club granata da tempo e il rifiuto di altre destinazioni per la Serie A. Il Leeds ha liberato il giocatore di 28 anni in prestito con diritto di riscatto, tappando il buco lasciato tra i pali con James Trafford del Manchester City. Quanto al Toro, invece, il futuro nuovo arrivato sarà il titolare in porta mentre Mascardi il vice e Paleari - qualora rimanesse - la terza scelta.

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Toro scatenato: dopo gli innesti in difesa si chiude per il portiere Perri Toro scatenato: dopo gli innesti in difesa si chiude per il portiere Perri
Torino, oggi incontro clou per Comuzzo. Fissate le visite mediche per Comert Torino, oggi incontro clou per Comuzzo. Fissate le visite mediche per Comert
Torino, Perri può sbloccarsi: la chiave è l'ingaggio di Trafford da parte del Leeds... Torino, Perri può sbloccarsi: la chiave è l'ingaggio di Trafford da parte del Leeds
Altre notizie Serie A
L'Olympiacos pensa a Salah-Eddine: la Roma attende una proposta ufficiale L'Olympiacos pensa a Salah-Eddine: la Roma attende una proposta ufficiale
Kean, futuro incerto. La Fiorentina si prepara al peggio: prenotato Pellegrino, ha... Kean, futuro incerto. La Fiorentina si prepara al peggio: prenotato Pellegrino, ha detto sì
Milan, doppio colpo di prospettiva in difesa. Depositati i contratti di Diawara e... UfficialeMilan, doppio colpo di prospettiva in difesa. Depositati i contratti di Diawara e Calvani
Roma, accordo totale con Pellegrini per il rinnovo. Manca però l'ok dei Friedkin Roma, accordo totale con Pellegrini per il rinnovo. Manca però l'ok dei Friedkin
Torna Mancini sulla panchina dell'Italia: "Ora sogno il Mondiale". I dettagli del... Torna Mancini sulla panchina dell'Italia: "Ora sogno il Mondiale". I dettagli del contratto
Maradona Jr: "Anguissa giocatore a fine ciclo. Ma se deve restare deve rinnovare"... Maradona Jr: "Anguissa giocatore a fine ciclo. Ma se deve restare deve rinnovare"
Juventus, grana Jonathan David: non vuole partire e mancano proposte. Che succede... Juventus, grana Jonathan David: non vuole partire e mancano proposte. Che succede ora
Napoli, posticipata al pomeriggio la partenza per il ritiro di Castel Di Sangro:... Napoli, posticipata al pomeriggio la partenza per il ritiro di Castel Di Sangro: il motivo
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Mancini e 25 milioni di motivi per non volerlo come commissario tecnico. Maldini che delusione. Ranieri la nostra speranza. Stones la rivincita di Marotta. Castro è una scommessa
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna Mancini sulla panchina dell'Italia: "Ora sogno il Mondiale". I dettagli del contratto
Immagine top news n.1 Gabbia: "Leao farà il massimo finché è al Milan. Chi resta deve dare priorità alla squadra"
Immagine top news n.2 Theo Hernandez offerto a Juve e Napoli: prestito possibile, ma il maxi ingaggio va tagliato
Immagine top news n.3 Mancini jr: "Papà vuole vincere il Mondiale e ripulire l’immagine del suo addio all’Italia"
Immagine top news n.4 Napoli, prima offerta al Chelsea per Badiashile. Ed è pronto anche il contratto per il difensore
Immagine top news n.5 I padroni del calcio Europeo che litigano con i padroni del calcio Mondiale (speriamo non per soldi)
Immagine top news n.6 Juve, torna David e saluta Openda: ora il focus è su Kolo Muani e Suzuki
Immagine top news n.7 Kean, la gestione fisica e quell'indizio di possibile addio dalla Fiorentina che arriva... da Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
Immagine news podcast n.2 Milan, Juventus e Napoli hanno già in casa tre acquisti 'inattesi'
Immagine news podcast n.3 Fiorentina sempre più scatenata, ma che ne sarà di Kean? Ipotesi addio, ma a che prezzo?
Immagine news podcast n.4 Torna a parlare Rafa Leao: vuole la cessione ma tornerà a Milanello. Come finirà?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cagni: "Vedo male questa Juventus... Inter e Napoli ancora avanti a tutte"
Immagine news Serie A n.2 Ordine e le ultime sull'Italia: "Errori principali di Malagò. Ora ripartiamo dall'esperienza di Mancini"
Immagine news Serie C n.3 Juventus, il difensore Villa ceduto in Svizzera: ha firmato un triennale con il Sion
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Kean, futuro incerto. La Fiorentina si prepara al peggio: prenotato Pellegrino, ha detto sì
Immagine news Serie A n.2 Milan, doppio colpo di prospettiva in difesa. Depositati i contratti di Diawara e Calvani
Immagine news Serie A n.3 Roma, accordo totale con Pellegrini per il rinnovo. Manca però l'ok dei Friedkin
Immagine news Serie A n.4 Torna Mancini sulla panchina dell'Italia: "Ora sogno il Mondiale". I dettagli del contratto
Immagine news Serie A n.5 Maradona Jr: "Anguissa giocatore a fine ciclo. Ma se deve restare deve rinnovare"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, grana Jonathan David: non vuole partire e mancano proposte. Che succede ora
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, caccia al portiere: Audero resta in corsa, ma c'è anche Pigliacelli
Immagine news Serie B n.2 Palermo, colpo in difesa: arriva lo svincolato Federico Barba
Immagine news Serie B n.3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti formazioni di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Cremonese, sirene brasiliane per Sanabria: Atletico Mineiro e Vasco da Gama sull'attaccante
Immagine news Serie B n.5 Il Pisa pensa al colpo grosso in attacco: Adorante del Venezia è un obiettivo
Immagine news Serie B n.6 Il Real Florio spaventa l'Avellino per un tempo: gli irpini poi vincono per 3-1
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Spezia, si chiude definitivamente la pagina D'Angelo: l'allenatore risolve oggi
Immagine news Serie C n.2 Il d-day è arrivato: oggi prenderà il via la programmazione della stagione di Serie C
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Foggia è la 60ª squadra al via: i probabili gironi della prossima stagione
Immagine news Serie C n.4 Foggia riammesso in Serie C, Casillo: "Giusto premio. Mercato? Siamo in ritardo"
Immagine news Serie C n.5 Bari, Rastelli: "Cerchiamo giocatori duttili, piano piano completeremo la rosa"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, vicini alla svolta societaria. Il club comunica l'intesa preliminare con Arenacuri
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cannes-Roma, Gasperini cerca ritmo e risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Karlsruher-Inter, prosegue la preparazione dei nerazzurri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Standard Liegi-Juventus, Spalletti vuole alzare ritmo e intensità
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Doppia operazione per il Sassuolo: rinnova Fisher e arriva Sprung. I comunicati
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Genoa fa sul serio per tornare in Serie A: tesserata la veterana Cernoia
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, arriva un rinforzo dal Canada: Manner ha firmato un biennale
Immagine news Calcio femminile n.4 Italdonne, Soncin volerà negli USA: "Arricchimento per il nostro staff. Passaggio cruciale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Missione Mondiale: il Ct Soncin negli USA per seguire da vicino le Azzurre d’America
Immagine news Calcio femminile n.6 Inarrestabile Roma Femminile! Arriva anche Ottey per la fascia sinistra: contratto triennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 L’ultimo battito del Colibrì: la notte in cui l'Ecuador perse il suo Chucho
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
28/07 Zidane nuovo commissario tecnico della Francia: «Era l’unica cosa che volevo»
28/07 Malagò: «Mancini ct, Ranieri dt e presidente Club Italia»
28/07 Il Tribunale dichiara il fallimento del Brescia di Cellino, 20 milioni di debiti
27/07 Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale