Ufficiale
Parma, ceduto a titolo definitivo Adrian Benedyczak al Kasimpasa
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Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo definitivo Adrian Dawid Benedyczak al Club turco Kasımpaşa Spor Kulübü.
L’attaccante classe 2000, approdato in gialloblu nel luglio del 2021, ha trascorso la seconda parte dello scorso campionato in prestito al Kasımpaşa, con il Parma ha disputato 129 gare ufficiali tra Serie A, Serie B e Coppa Italia realizzando 29 gol e fornendo 8 assist.
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