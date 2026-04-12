Parma, Strefezza: "Era un gol difficile, un punto contro una delle più forti del campionato"

L'MVP di Parma-Napoli è Gabriel Strefezza. L'attaccante ducale ha sbloccato la gara al Tardini dopo nemmeno un minuto, cogliendo l'assist di Elphege e concludendo verso la porta con un tiro a giro che si è insaccato dopo un bacio al palo. Queste le sue parole nel post gara ai microfoni di DAZN:

Primo gol con questa maglia, di certo non facile:

“Sono molto felice di aver fatto gol e portato un punto a casa contro una delle squadre più forti del campionato. Era un gol difficile, angolato e a giro. Sono contento che sia entrato, ringrazio Nesta per l’assist”.

Su Mikolajewski?

“E’ un bravissimo ragazzo, a volte gli do degli schiaffi educativi (ride, ndr)”.