Ufficiale Terzo arrivo di giornata in casa Gubbio, dal Sassuolo. Cardascio, però, a titolo definitivo

Terzo annuncio di giornata in casa Gubbio, e terzo annuncio sull'asse con il Sassuolo: la formazione eugubina ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con i neroverdi per l'arrivo in rossoblù di Alessandro Cardascio, che approda in Umbria a titolo definitivo, a differenza degli altri due ragazzi - Luca Barani e Amoako Minta - che sono alla corte di Domenico Di Carlo in prestito.

Di seguito, la nota diffusa dallo stesso Gubbio:

"As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Us Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Cardascio.

Nato a Acquaviva delle Fonti (Ba) il 20 novembre 2006 Cardascio è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile della società barese Asd Levante Azzurro, nel Sassuolo ha militato in tutte le squadre del settore giovanile fino ad entrare in pianta stabile nella primavera neroverde con la quale nell'ultima stagione ha disputato 19 gare.

Ad Alessandro il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù".