Parma, tripla buona notizia in vista dell'Inter: Delprato, Frigan e Bernabè in gruppo

Nuovo allenamento per il Parma al Mutti Training Center di Collecchio ieri. La novità di giornata è rappresentata dalla presenza in gruppo di Adrian Bernabé, Enrico Delprato e Matija Frigan, che hanno svolto tutta la seduta assieme al resto della squadra, dopo che già ieri avevano svolto lavoro personalizzato nel corso delle due sedute di allenamento.

Una buona notizia per mister Alberto Gilardino, che ha potuto contare anche sulla presenza di Mandela Keita, rientrato al quartier generale dopo gli impegni con la Nazionale del Belgio, oltre al rientro di Simone Lontani dopo le due gare giocate con la selezione italiana Under 19.

Il racconto dell’allenamento

La seduta, racconta ParmaLive.com, è iniziata con una fase di attivazione a base di esercizi atletici, con progressioni e scatti nella breve distanza, mentre i portieri hanno lavorato a parte con mister Pavarini. Dopodiché la squadra si è divisa in gruppi per fare i classici torelli. Nei prossimi giorni proseguirà la preparazione in vista della gara contro l’Inter, con un allenamento sia nella giornata di giovedì sia in quella di venerdì, quando - presumibilmente - si terrà la prima conferenza stampa pre-partita per mister Alberto Gilardino come allenatore del Parma.