Partita l'asta per Hakimi: il PSG pareggia la... formula offerta dal Chelsea. I dettagli

L’asta per Achraf Hakimi è partita e secondo quanto scrivono in Francia, Le10sport.com in particolare, Leonardo è pronto a pareggiare la formula offerta dal Chelsea per assicurarsi l'esterno ex Real, vale a dire chash più contropartite tecniche. Una mossa simile a quella dei Blues, i quali hanno comunicato all’Inter di voler pareggiare l'offerta dei parigini in termini di valutazione complessiva, 60 milioni di euro. Basterà per convincere l'Inter a privarsi di uno dei suoi uomini Scudetto?