Pavard suona la carica per l'Inter: "La stagione è ancora lunga, non molleremo"

Ieri non era in campo (è fuori per un infortunio) con l'Inter ma il difensore Benjamin Pavard non ha l'aria di chi vuole stare troppo a piangere e recriminare dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana di ieri sera, il 3-2 subito in rimonta dal Milan.

Sulle sue Instagram Stories infatti il difensore prova a suonare la carica per la sua Inter. Pavard, sotto una foto del gruppo nerazzurro raccolto, ha scritto: "Siamo una squadra, la stagione è ancora lunga. Non molleremo! Forza Inter!".

Il suo allenatore Simone Inzaghi, invece, dopo la partita di ieri sera a Riad ha così parlato in conferenza stampa: "Abbiamo riaperto la partita noi, il gol del 2-1 probabilmente è viziato da un fallo su Asllani: si può anche non fischiare, ma la palla era nostra e lì abbiamo riaperto una partita che sembrava chiusa. Eravamo in controllo, quella punizione ha riaperto la gara. Ci sono stati errori e imprecisioni, ma la squadra ha fatto quello che doveva per provare a vincere. Avevo i difensori che hanno accumulato fatica, ma non potevo cambiare. Dovevamo chiudere la partita sul 2-0, ora torneremo in Italia con una sconfitta molto dolorosa. Torniamo in Italia molto stanchi con qualche acciacco, dovremo reagire come abbiamo sempre fatto".