Per Esposito alla fine l'ha spuntata il Cagliari, l'avvocato Romei: "Giulini l'ha voluto fortemente"

Antonio Romei, consulente legale del Cagliari Calcio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo le visite mediche dell'attaccante Sebastiano Esposito coi rossoblù a Villa Stuart. Queste le sue dichiarazioni sul talento in arrivo dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto: "Il ragazzo voleva Cagliari, voleva giocare per la nostra squadra e la nostra regione. Il Presidente l'ha fortemente voluto, quando vuoi una cosa in modo forte alla fine la ottieni".

I dettagli della trattativa

Nelle scorse ore il Cagliari ha superato la concorrenza del Parma, un testa a testa durato alcuni giorni, forte anche della preferenza del giocatore. Con l'Inter l'accordo finale è stato trovato sulla base di un iniziale prestito gratuito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro a cui aggiungere il 40% sulla futura rivendita per cifre superiori ai 4 milioni spesi. Per il ragazzo, contratto fino al 2030 da 750 mila euro all'anno più bonus legati a prestazioni individuali e di squadra.

Reduce dal Mondiale per Club giocato con l'Inter negli Stati Uniti, nella precedente stagione il classe 2002 ha messo insieme un totale di 37 presenze con l'Empoli fra campionato e Coppa Italia, con all'attivo 10 gol e 2 assist. Ora, come detto, è tutto pronto per la nuova avventura in Sardegna.