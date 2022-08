Perché l'Inter punta su Acerbi: fedelissimo di Inzaghi, non può restare alla Lazio

Tolto Skriniar dal mercato, l'Inter ha deciso di optare per una soluzione low cost per la difesa. Perché Francesco Acerbi alla Lazio è fuori rosa e può sia giocare da braccetto - cioè da vice di Bastoni, eventualmente - che da difensore centrale quando De Vrij avrà qualche problema. Soluzione che mette a posto la difesa senza spendere moltissimo, visto che l'ingaggio è da 2,6 milioni netti all'anno, mentre la Lazio ha già aperto al prestito con diritto di riscatto. Anche perché gli stessi biancocelesti non si possono più permettere di avere Acerbi in rosa, visto quello che è successo negli scorsi mesi.

Le cifre

Acerbi è vicinissimo alla Lazio per 500 mila euro più un diritto di riscatto che dovrebbe portare la cifra intorno ai 5 milioni, ma per ora l'ostacolo è l'ingaggio visto che l'Inter vorrebbe concedergli circa 1,8 milioni netti. Quindi è possibile che, alla fine, ci sia una rinuncia da parte del giocatore pur di riuscire ad arrivare a Milano. Sui social più di un tifoso si è scagliato contro la scelta della società, ma è indubbio che sia una buona opzione, sia dal punto di vista economico che da quello tecnico.

E gli altri?

Per Akanji c'è stata un'offerta, rifiutata, da 15 milioni di euro nei giorni scorsi. Ne servirebbero 2-3 in più, ma l'idea è quella di anticipare tutti e trovare un accordo già per l'anno prossimo, quando si svincolerà a 0, magari riuscendo anche ad anticiparne l'arrivo a gennaio. Akanji ha già detto di no a una top spagnola, di fatto promettendosi all'Inter.