Perin su Instagram: "Ciascuno è artefice della propria sorte". Messaggio a Thiago Motta?

Non è passata inosservata una storia che il portiere della Juventus Mattia Perin ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'estremo difensore ha lanciato un messaggio con su scritto una famosa massima latina che, tradotta, significa: "Ciascuno è artefice della propria sorte". Una frecciatina non troppo velata che sembra proprio indirizzata all'ex tecnico Thiago Motta, che oggi sul Corriere della Sera è tornato a parlare a quasi due settimane dall'esonero (Qui l'intervista).

Tra i vari calciatori con cui Motta non avrebbe avuto un rapporto facile, infatti, ci sarebbe proprio Perin, utilizzato da titolare per gran parte delle gare di inizio stagione e poi relegato in panchina da un momento all'altro, senza neanche la possibilità di giocare in Coppa Italia. E nonostante nella prima parte dell'anno si fosse dimostrato anche superiore al titolare Di Gregorio.

Nell'Intervista Motta, parlando del rapporto con la squadra, ha detto: "Queste sono cose che mi danno fastidio. Possono criticarmi come allenatore, ma chi dice che avevo lo spogliatoio contro è un bugiardo. Sono cose inaccettabili. Mai nessuno con cui ho lavorato ha detto pubblicamente di avere avuto problemi con me. Avevo un buon rapporto con tutti dal punto di vista professionale e umano, basato sul rispetto e la chiarezza. Poi è normale che chi gioca meno possa essere meno contento, ma ma credo di aver dimostrato che chi non gioca oggi può farlo in seguito. In questo periodo ho dovuto ascoltare non critiche tecniche ma attacchi personali. Giudicatemi come allenatore, criticate le mie scelte sul campo, però non accetto gli attacchi personali fondati su maledicenze”.