TMW Juventus, buone notizie per Perin: gli esami hanno escluso lesioni muscolari

Escluse lesioni muscolari per Mattia Perin. Come raccolto da TMW gli esami a cui si è sottoposto il portiere della Juventus, hanno dato esito negativo, escludendo così lesioni muscolari. L'estremo difensore bianconero sarà monitorato giorno dopo giorno, in vista dei prossimi impegni della squadra di Tudor.

Il portiere si era fermato in allenamento accusando un problema muscolare, ma per sua fortuna sono state escluse lesioni. Nonostante lo stop, Perin aveva deciso di seguire comunque la squadra nella trasferta in casa della Roma.

