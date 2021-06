Perotti si candida, il Genoa studia l'affare: i dubbi di Preziosi sono legati agli infortuni

A volte ritornano? Sì, oppure no. Diego Perotti vorrebbe tornare in Serie A e, secondo La Gazzetta dello Sport, ha mandato messaggi al Genoa per un clamoroso ritorno. La situazione è in evoluzione, il Grifone sta studiando la fattiblità dell'operazione. L'attaccante argentino si è trasferito un anno fa al Fenerbahce, club a cui è legato da un altro anno di contratto, ma a novembre scorso il suo ginocchio ha fatto crack e la sua stagione è terminanta anzitempo. E' legato dunque alle condizioni fisiche il dubbio principale della società di Enrico Preziosi, perché per il resto l'idea piace eccome. A Davide Ballardini compreso.