Pioli: "Juve battuta nettamente. Ma il Milan non ha ancora fatto nulla, guardiamo avanti"

vedi letture

Obiettivo a portata di mano dopo la vittoria contro la Juventus? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino valida per la 36esima giornata di Serie A: "Io credo sia stata soddisfazione e gratificazione, contro la Juventus avevamo avuto sempre molte difficoltà e l'abbiamo fatto nettamente. Sono vittorie che ti danno consapevolezza e fiducia. Giusto esultare dopo la partita, ma non abbiamo vinto ancora nulla. Mancano nove punti, tre partite, e bisogna andare avanti con questo tipo di atteggiamento. Mentalmente dobbiamo essere forti, anche domani ci saranno difficoltà e dobbiamo essere squadra in tutti i momenti della partita".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli.