Pioli lancia la nuova stagione del Milan: "Vogliamo essere la sorpresa anche quest'anno"

Che stagione dobbiamo aspettarci dal Milan? Risponde Stefano Pioli in conferenza stampa: “Anzitutto, mi auguro con un ritorno alla normalità, i tifosi allo stadio. Per noi, spero una conferma ad alti livelli. In Italia, le sette squadre migliori del campionato saranno sempre molto forti e competitive: ci sarà di lottare. In Europa faremo la Champions, vogliamo esserci anche lì. Credo che l’anno scorso abbiamo sorpreso un po’ tutti, proveremo a essere una sorpresa anche in questa stagione”.

Qui tutte le parole di Pioli.