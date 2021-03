Pioli: "Romagnoli non era soddisfatto per l'esclusione di Roma ma l'ha accettata con rispetto"

"Romagnoli ha accettato la mia scelta, non con soddisfazione ma è giusto così. Quando ha capito che non giocava a Roma non era contento, ma l'ha accettata con rispetto. Siamo in tanti e in tanti meritano di giocare, ma poi l'allenatore fa le scelte". Parole e pensieri di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona anche dei singoli. "Bennacer - prosegue - ha avuto due infortuni e stiamo cercando di rimetterlo in campo nella condizione migliore possibile, deve sentirsi bene per tornare in campo e sta lavorando al massimo per farlo.

Hai parlato con Leao? Cosa ti aspetti da lui? Forse è ora che si dia una mossa, cosa deve fare?

"Deve dare il massimo in ogni singola partita e allenamento, mercoledì non è riuscito nella giocata vincente. Noi abbiamo rivisto la partita, eravamo con tanti uomini nella loro area di rigore ma poi loro hanno avuto la meglio, dovevamo muoverci di più e lui sa che in queste situazione deve fare meglio".

