Pirlo in coro con Pioli: "Milan-Juve non è decisiva. Da giocatore era affascinante"

“È una partita importante, non decisiva”. Così Andrea Pirlo, in conferenza stampa, presenta Milan-Juventus, potenziale scontro diretto per lo scudetto in programma domani sera: “Sappiamo l’importanza di questa gara, al di là della classifica Milan-Juventus era affascinante da giocatore e lo sarà da allenatore. Faremo del nostro meglio, ma non penso che sia decisiva per il prosieguo del campionato”.

