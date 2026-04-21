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Pisa ad un passo dal ritorno in Serie B, paga il ds Vaira: il comunicato sull'addio
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Davide Vaira lascia il Pisa, che ha comunicato la separazione con l'ormai ex direttore sportivo tramite il proprio sito ufficiale: "Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di Direttore Sportivo.
La Proprietà, i Dirigenti e tutto il Club, augurandogli il meglio per il proseguimento della carriera, ringraziano Davide per la professionalità e la passione messe a disposizione dei colori nerazzurri dall’estate 2024 fino alla promozione e alla Serie A raggiunta dopo 34 anni".
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