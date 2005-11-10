Ufficiale Stengs è tornato a casa. Dopo la stagione a Pisa, il trequartista firma con l'AZ Alkmaar

Calvin Stengs torna all'AZ Alkmaar. Il club olandese ha ufficializzato il ritorno dell'esterno offensivo, cresciuto nel proprio settore giovanile e pronto a vestire nuovamente la maglia biancorossa dopo cinque anni trascorsi tra Nizza, Anversa, Feyenoord e Pisa.

Stengs ha completato l'intero percorso nelle giovanili dell'AZ, contribuendo anche al titolo della Tweede Divisie conquistato con lo Jong AZ, prima di affermarsi in prima squadra, dove ha collezionato 113 presenze e 24 gol. Nel 2021 ha lasciato Alkmaar per trasferirsi al Nizza, dando inizio a un'esperienza internazionale che lo ha portato poi all'Anversa, con cui ha conquistato campionato e Coppa del Belgio, e successivamente al Feyenoord, dove ha arricchito il proprio palmarès con la Coppa d'Olanda e la Johan Cruijff Schaal, oltre a una parentesi in prestito al Pisa. Si era svincolato qualche giorno fa dal club di Rotterdam.

Per il giocatore, il ritorno all'AZ ha un significato speciale: "È come tornare a casa. Appena rientri qui sembra che il tempo non sia mai passato, come se fossi di nuovo quel ragazzino che visita per la prima volta il centro sportivo. La sensazione di essere tornato a casa è fortissima", ha raccontato Stengs. Il fantasista ha spiegato anche le ragioni della sua scelta: "Volevo tornare in un ambiente che conosco e dove mi sento a mio agio. Anche l'allenatore, con cui avevo già lavorato in passato, mi ha trasmesso sensazioni molto positive. Per me e per la mia famiglia questa era la decisione migliore".