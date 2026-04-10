Live TMW Pisa, Calabresi: "Assumo le mie responsabilità. Serve ricostruire"

Al termine di Roma-Pisa, è il nerazzurro Calabresi a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.23 - Inizia la conferenza stampa.

Il tecnico ha detto di vedere una squadra viva e che crede nella salvezza. Che ne pensi?

"Mi sento di venire qua a parlare per assumere anche oggi le responabilità. Capisco la domanda, ma il momento è molto complicato per tutti. Capisco la frustrazione e sono il primo a provarla, ma non è il tempo di fare letture. Va onorata la fatica fatta fino a oggi, nelle difficoltà bisogna avere capacità di ricostruire e ripartire. Dobbiamo farlo con dignità, guardandoci in faccia".

Cosa manca in questo momento?

"La nostra stagione ha avuto una narrazione specifica: errori pagati a caro prezzo e occasioni non sfruttata. Oggi, gli episodi potevano andare diversamente ma sono qui a prendere le mie responsabilità. In questa categoria servono qualità e solidità per rimanere in partita. Fa male, sono dispiaciuto: parlo a nome della squadra. Chiedo scusa a nome di tutto, dobbiamo finire in maniera dignitosa".

23.30 - Termina la conferenza stampa.