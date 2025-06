Ufficiale Pisa, colpo Mbambi: il classe 2008 ha firmato per tre anni

Jeremy Kandje Mbambi, giovane difensore classe 2008 proveniente dal Gent, è un nuovo giocatore del Pisa: "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società KAA Gent (Belgio) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jeremy Kandje Mbambi che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori. Difensore centrale di nazionalità belga, classe 2008, Mbambi è cresciuto nel settore giovanile del Mechelen prima di passare nel 2023 al Gent che lo schiera subito come sotto quota nella propria squadra Under 18, dove si mette in luce fino a conquistare la maglia della Nazionale di categoria della quale è attualmente il Capitano.

Jeremy Kandje Mbambi ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa fino al 30 giugno 2028. Per lui inizia adesso l’avventura in maglia nerazzurra, da parte nostra i migliori auspici per l’esperienza nel nostro Club".

Nato il 4 maggio 2008, Jeremy Kandje Mbambi è un difensore centrale. Capitano della nazionale belga U17, si distingue per il fisico imponente, l’agilità e l’ottima lettura del gioco, che lo rendono un talento promettente. Con il suo piede sinistro, avvia l’azione con passaggi precisi, adattandosi a un gioco di costruzione dal basso. Solido nella marcatura, efficace nei duelli aerei e con spiccate doti di leadership, Mbambi eccelle nell’anticipazione e nel recupero palla, mostrando versatilità e intelligenza tattica, anche come possibile terzino sinistro o in una difesa a tre.