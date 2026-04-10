Live TMW Pisa, Hiljemark: "Orgoglioso della squadra. La salvezza è ancora possibile"

In questi minuti, Oscar Hiljemark è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra il suo Pisa e la Roma. Diretta testuale a cura di TMW.

22.40 - A breve la conferenza stampa di Hiljemark.

23.10 - Inizia la conferenza stampa.

Ennesima prestazione deludente, al netto della forza della Roma. Un commento?

"La situazione è delicata, soprattutto per i tifosi e la squadra. Io però sono orgoglioso, sceglierei sempre questi 25 uomini perché non mollano mai. Hanno dimostrato sempre la voglia di fare bene. Sicuro dobbiamo fare meglio, non regalare la possibilità di far fare gol a Malen, ma per il resto sono soddisfatto. Cambierei solo i risultati".

Si aspettava questo impatto di Malen in Serie A?

"La Serie A è diversa in tanti aspetti dagli altri campionati, lui ora gioca in una squadra che funziona bene per le sue caratteristiche. Gioca uno contro uno e questa è una grande cosa per lui. Questo è il calcio, in certe squadre fai bene e in altre devi far qualcosa di diverso".

La squadra sembra fragile. Sente la fiducia dell'ambiente?

"Ho visto una squadra che è entrata nel secondo tempo che ha avuto più occasioni della Roma, ha fatto molta pressione. Queste sono le uniche cose che contano: non si può mollare mai. E io la personalità della squadra l'ho vista".

Le ultime gare saranno un banco di prova per il futuro?

"Ho risposto tante volte, la salvezza è possibile ancora. Dobbiamo pensare all'oggi, la società ci pensa ma dobbiamo rimanere sulle prossime partite. Se facciamo le cose fatte bene, vedremo chi resta e chi va. Ora però pensiamo alla salvezza".

23.15 - Termina la conferenza stampa.