Pisa, Moreo: "Mai fatto doppietta in B, ci sono riuscito in A"

Dopo la sfida contro il Torino, ecco le parole di Stefano Moreo ai microfoni di DAZN: "Non ho mai fatto neanche una doppietta in Serie B, farlo in A è bello. ci manca esperienza nella gestione della gara, dovevamo essere bravi a gestire gli ultimi minuti della gara. Nella ripresa è stata una gara equilibrata".