Più infortuni che occasioni. Juve-Sassuolo 0-0 al 45': Dybala e McKennie k.o., ospiti in 10

Due squadre in salute, ritmi quasi sempre alti e buone giocate. Ma anche grande attenzione difensiva: il primo tempo tra Juventus e Sassuolo vede una leggera predominanza bianconera, che però non porta i frutti sperati. L'unica occasione nella prima mezzora capita sui piedi del meno atteso, Frabotta, che sfrutta un ottimo lavoro di McKennie e impegna Consigli. L'americano si arrende pochi minuti dopo (problema da valutare), preoccupando Pirlo in vista della sfida contro l'Inter.

I neroverdi hanno approcciato meglio la sfida e si affidano per il momento al palleggio, cercando di sfruttare la velocità di Djuricic e Defrel in ripartenza. Inoperoso Szczesny, ma la squadra di De Zerbi è viva e sta contenendo bene il pericoloso tridente avversario. Monumentale la prova di Chiriches su Ronaldo (pericoloso in "volo", con Consigli superato dallo stacco imperioso e anticipato in uscita), Dybala in ombra. L'argentino deve lasciare il campo, nel finale di tempo, per un problema muscolare. Entra Kulusevski, non cambia il punteggio, anche perché si gioca poco fino al 45'. Obiang interviene duro su Chiesa: l'italiano resta a terra dolorante e potrebbe essere sostituito. Massa espelle il giocatore ospite dopo aver rivisto l'azione al VAR. Più infortuni che occasioni, all'intervallo è 0-0, ma il Sassuolo è in 10. E Pirlo spera di avere buone notizie dai medici, in vista della sfida contro l'Inter.